СБУ предлагает законодательно запретить допуск к выборам тем, кто сотрудничает с Россией

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов предлагает не допускать к выборам граждан, которые сотрудничают с Российской Федерацией. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможности включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств", - сказал Баканов на совещании в ситуационном центре при СНБО.