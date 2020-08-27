МИД Украины выразил протест в связи с доставкой из России в Донбасс гуманитарной помощи

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины выразило протест внешнеполитическому ведомству Российской Федерации в связи доставкой в неподконтрольный Киеву Донбасс гуманитарной помощи. Об этом сообщил в четверг украинский МИД.

"МИД Украины выразил решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередным совершением российской стороной международно-противоправного деяния против суверенитета Украины", - отмечается в комментарии ведомства. В Киеве полагают, что груз доставлен без согласия украинской стороны, с нарушением законодательства Украины.

"МИД Украины будет соответствующим образом реагировать на все последующие международно-противоправные деяния со стороны государства-агрессора", - добавили в ведомстве.

Автомобильная колонна МЧС России в четверг доставила 118 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и вернулась в РФ. В предыдущий раз российский гуманитарный конвой приезжал в Донбасс 30 июля. Тогда в регион было доставлено более 140 тонн медикаментов и детские игровые площадки. Всего с августа 2014 года автомобильные колонны российских спасателей доставили для жителей Луганской и Донецкой народных республик более 85 тыс. тонн гуманитарных грузов.