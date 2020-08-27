В Польше назвали безосновательными обвинения властей Белоруссии в адрес Варшавы

ВАРШАВА, 27 августа. /ТАСС/. Польша удивлена и разочарована обвинениями высших чиновников в Белоруссии в адрес Варшавы. Об этом заявил в четверг заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач на брифинге по итогам встречи с послом Белоруссии в Польше Владимиром Чушевым.

По словам Пшидача, посла "пригласили в срочном порядке в МИД в связи с рядом неправдивых обвинений, звучащих из уст высших представителей белорусских властей в отношении Польши"

"Нет согласия в Польше на обвинения такого типа. Мы разочарованы и с удивлением смотрим на заявления президента Лукашенко и его окружения", - сказал он, подчеркнув, что "они безосновательны".

"В Польше не ведется никакая дискуссия о перемещении границ, нет никаких передвижений войск", - заверил Пшидач. "Это, на наш взгляд, попытка запугать белорусское общество каким-то воображаемым внешним врагом", - указал он, добавив, что ни у Польши, ни у НАТО нет никаких враждебных планов.

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании, что страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые воинские части. При этом он сказал, что "если Белоруссия распадется, то Гродненская область отойдет Польше, и они (предположительно, Варшава - прим. ТАСС) об этом уже в открытую говорят, спят и видят".