Премьер Украины пообещал защиту гражданам Белоруссии, которых преследуют на родине

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Граждане Белоруссии, которых преследуют на родине, могут получить защиту на Украине. Об этом заявил в четверг украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине", - написал Шмыгаль в своем канале в Telegram.

По словам премьера, несмотря на временные ограничения на въезд в страну иностранцев, те граждане Белоруссии, которые хотят получить защиту на Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом украинским пограничникам.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что для граждан Белоруссии следует предусмотреть смягчение условий въезда на Украину.

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема - надо учитывать все", - цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.

Кабинет министров Украины с 29 августа до 28 сентября закрыл границы для иностранных граждан из-за ситуации с коронавирусом. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, данное ограничение не будет касаться лиц, имеющих разрешение на проживание, а также членов международных и гуманитарных миссий и тех, кто въезжает в страну транзитом, а также ряда других категорий лиц.