Около 200 медиков вышли на пикет в Минске в поддержку уволенного директора кардиоцентра

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Белорусские медики выстроились в четверг в цепь солидарности на проспекте Дзержинского в Минске в поддержку уволенного Минздравом директора Республиканского центра "Кардиология" Александра Мрочека.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, всего на акции присутствует около 200 медиков в халатах и масках. Собравшиеся держат плакаты "Руки прочь от медиков!", "Верни Мрочека", "Не увольняйте врачей! Вам еще лечиться", "Мы Мрочек". Кроме того, некоторые люди держат иллюстрированные плакаты с политическим подтекстом.

"Я пришел с требованием вернуть Мрочека и освободить политических заключенных", - сказал один из участников акции, врач по имени Виталий.

Проезжающие машины поддерживают участников акции гудками, медики отвечают аплодисментами. В ходе пикета на месте акции появились трое сотрудников правоохранительных органов, один из них снимает на видеокамеру участников протеста.

Ранее Министерство здравоохранения Белоруссии проинформировало об увольнении директора Республиканского центра "Кардиология" Александра Мрочека. По сообщению белорусских СМИ, врачи центра принимали участие в оппозиционных пикетах.

Мрочек является заслуженным деятелем науки, академиком Национальной академии наук Белоруссии, доктором медицинских наук, профессором.