В Ливийской национальной армии опровергли обвинения в нарушении перемирия

ТАСС, 27 августа. Ливийская национальная армия (ЛНА) не наносила ударов по позициям сторонников Правительства национального согласия (ПНС) к западу от стратегически значимого города Сирт. С таким заявлением в четверг выступил официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари.

"Заявления ПНС о нанесении нами ударов по лояльным ему формированиям [западнее Сирта] нацелены на то, чтобы отвлечь внимание от проходящих в Триполи акциях протеста", - цитирует слова аль-Мисмари телеканал Al Arabiya.

Ранее в четверг ПНС обвинило ЛНА в нарушении объявленного сторонами перемирия. Как заявил пресс-секретарь Совместного оперативного центра ВС Ливии по городу Сирт и региону Эль-Джуфра генерал Абдельхади Дыра в интервью Анатолийскому агентству, сторонники Хафтара "обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" позиции ПНС к западу от Сирта".

Ситуация в Ливии

21 августа ПНС объявило о "немедленном прекращении огня" и приостановке всех военных операций на территории республики. В заявлении отмечалось, что для реализации перемирия необходимо создание демилитаризованной зоны в стратегически значимых Сирте и Эль-Джуфре. В Палате представителей (избранный постоянный парламент, базирующийся в Тобруке на востоке Ливии) поддержали инициативу, призвав к выводу с территории Ливии всех иностранных формирований, а также к возобновлению нефтедобычи.

С 23 августа на центральных площадях и улицах Триполи проходят акции протеста, участники которых выражают недовольство действиями ПНС, ухудшением социально-экономической ситуации, обнищанием широких слоев населения, разгулом коррупции. В ответ на попытки манифестантов штурмовать правительственные здания сотрудники полиции и служб безопасности применяют оружие. Также сообщается об арестах активистов и зачинщиков беспорядков.