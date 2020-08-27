МИД Белоруссии заявил послу Польши протест в связи с вмешательством во внутренние дела

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши в стране Мартина Войтеховского и заявило решительный протест "в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела" республики. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Белоруссии Анатолий Глаз, передает БелТа .

"В МИД 27 августа был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войтеховский. Ему заявлен решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Беларуси", - сказал Глаз. Он пояснил, что протест связан с тем, что в последние дни, по мнению Минска, звучат "явно недружественные, недопустимые в межгосударственном общении заявления со стороны ряда польских политиков и должностных лиц".

Глаз добавил, что временному поверенному сообщили о контрпродуктивности "дальнейших попыток внешнего давления на Беларусь, а также призывов к нарушению суверенитета и территориальной целостности нашей страны".

В четверг глава канцелярии премьер-министра республики Михал Дворчик заявил, что правительство Польши не признает результаты президентских выборов в Белоруссии. Кроме этого, посол Белоруссии в Польше Владимир Чушев из-за обвинений белорусских властей в адрес Варшавы был вызван в МИД республики. В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании, что страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые воинские части. При этом он сказал: "Если Белоруссия распадется, то Гродненская область отойдет Польше, и они об этом уже в открытую говорят, спят и видят".