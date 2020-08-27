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Кризис в Белоруссии
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В МВД Белоруссии обещают отпустить всех аккредитованных при МИД журналистов

В ведомстве также отметили, что корреспондентов не задерживали, а доставили в Октябрьское РУВД Минска для проверки документов

ТАСС, 27 августа. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии не задерживали журналистов у площади Свободы в Минске, представители прессы доставлены в Октябрьское РУВД для проверки документов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

"Сегодня журналисты доставлены (не задержаны) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при министерстве иностранных дел, будут отпущены", - говорится в сообщении.

Посольство России в Белоруссии проверяет информацию о действиях в отношении российских журналистов в Минске.

Группу журналистов, среди которых фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев, поместили в милицейский автобус в четверг вечером, когда они освещали акцию протеста на площади Свободы. Бобылев, у которого есть официальная аккредитация МИД Белоруссии, вышел на связь с редакцией и сообщил, что среди журналистов представители агентств Reuters, Associated Press, а также "Радио Свобода".

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БелоруссияКризис в Белоруссии
Кризис в Белоруссии
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