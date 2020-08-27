Колонна протестующих выдвинулась от площади Свободы в Минске к Красному костелу

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Колонна протестующих из нескольких сотен человек выдвинулась в четверг от площади Свободы в направлении площади Независимости, к так называемому Красному костелу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

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В колонне много верующих, вышедших из католического собора недалеко от площади Свободы. Звучат духовные песнопения.

Наряды милиции не мешают шествию, но снимают участников акции на видеокамеры.

До начала акции на площади Свободы силовики задержали собравшихся для освещения акции журналистов, в том числе фотокорреспондента ТАСС.