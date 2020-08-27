СМИ: сын смещенного президента Мали покинул страну

ПРЕТОРИЯ, 27 августа. /ТАСС/. Карим Кейта, сын смещенного военными с поста президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта, бежал из страны, опасаясь ареста. Об этом сообщило в четверг агентство France-Presse .

"У него [Карима] все хорошо, он выехал из Мали два дня назад и уже позвонил мне", - цитирует оно близкого к Кариму Кейта депутата парламента страны. Собеседник агентства заметил, что сын бывшего президента может сейчас находиться в соседних с Мали странах - в Кот-д'Ивуаре или Буркина-Фасо.

Карим Кейта в 2013 и 2020 году избирался в национальный парламент Мали. При этом оппозиция обвиняла его в склонности к роскошному образу жизни.

В день захвата власти в стране военными мятежниками Карим Кейта, по данным новостного портала Afrique Sur 7, укрылся в посольстве Кот-д'Ивуара в малийской столице Бамако. Между военными и руководством Кот-д'Ивуара прошли соответствующие переговоры, в результате которых сын экс-президента покинул страну.

Между тем в четверг военные освободили задержанного 18 августа и содержавшегося все это время на армейской базе Кати бывшего главу государства. Сейчас Ибрагим Бубакар Кейта находится в своем доме в Бамако. Всего у экс-президента четверо детей.