ОМОН пресек акцию медиков на проспекте Дзержинского в Минске

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пресекли в четверг акцию белорусских медиков на проспекте Дзержинского в Минске, которые выступали в поддержку уволенного Минздравом директора Республиканского центра "Кардиология" Александра Мрочека.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, на акции присутствовало несколько сотен человек в халатах и масках. Собравшиеся держат плакаты "Руки прочь от медиков!", "Верни Мрочека", "Не увольняйте врачей! Вам еще лечиться", "Мы Мрочек". Кроме того, некоторые люди держат иллюстрированные плакаты с политическим подтекстом.

Примерно через час после начала акции в районе цепи появилось около 10 сотрудников ОМОНа и милиционеров. С их появлением участники акции стали быстро расходится. Один из участников акции, держащих бело-красно-белый флаг, остался на месте, его увели милиционеры.

Часть протестующих перешла проспект и выстроилась в цепь там. Спустя какое-то время ОМОН перешел проезжую часть, с его появлением участники разошлись.

Ранее Министерство здравоохранения Белоруссии проинформировало об увольнении директора Республиканского центра "Кардиология" Александра Мрочека. По сообщению белорусских СМИ, врачи центра принимали участие в оппозиционных пикетах.

Мрочек является заслуженным деятелем науки, академиком Национальной академии наук Белоруссии, доктором медицинских наук, профессором.