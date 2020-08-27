СМИ: при беспорядках в Миннеаполисе разбили витрины и сожгли четыре магазина

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Неизвестные в Миннеаполисе (штат Миннесота) в ночь на четверг подожгли четыре магазина во время беспорядков, возникших на фоне слухов о том, что полицейские в местном торговом центре застрелили подозреваемого в убийстве. Как сообщила газета Star Tribune, для пресечения беспорядков в городе был введен комендантский час и развернуто подразделение Национальной гвардии США.

Поводом для беспорядков стали слухи о том, что полицейские в торговом центре Nicollet Mall застрелили темнокожего, подозреваемого в убийстве, сообщила газета. Полиция практически сразу же распространила видео, на котором видно, что человек совершил самоубийство, однако это не успокоило толпу, которая начала бить витрины магазинов и занялась грабежами. Стражи порядка, по данным газеты, произвели несколько задержаний, однако их точное число пока не названо.

Нынешние беспорядки в городе газета сравнила с произошедшими в Миннеаполисе три месяца назад. Они были вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании его полицейскими, которая спровоцировала массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Во время протестных акций для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.