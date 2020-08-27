Украина передала России ноту протеста в связи с визитом Путина в Крым

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Украина выразила протест в связи с визитом в Крым и Севастополь президента РФ Владимира Путина, передав соответствующую ноту в МИД России. Об этом в четверг заявил украинский МИД.

"Украина выразила решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента РФ Путина в Крым и город Севастополь, который начался 27 августа", - говорится в заявлении ведомства. Как добавили в министерстве, ноту протеста Киев передал в МИД РФ.

МИД Украины рассматривает этот визит, как и все предыдущие поездки российских чиновников в Крым и Севастополь, "как грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", отмечается в заявлении.

Путин 27 августа, находясь в Крыму, дал разрешение на открытие автомобильного движения на построенных участках трассы "Таврида", проехав по одному из них за рулем.