В ДНР констатировали существенное снижение числа нарушений перемирия киевскими силовиками

ДОНЕЦК, 27 августа. /ТАСС/. Месяц с момента вступления в силу дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня охарактеризовали в Донецкой народной республике (ДНР) как самый спокойный период за все шесть лет военных действий на востоке Украины. Об этом в четверг сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Минувшие 30 дней можно охарактеризовать как самый спокойный период за все шесть лет военных действий в Донбассе, - говорится в сообщении представительства. - Констатируем, что общее количество нарушений режима прекращения огня существенно снизилось. Более того, впервые за весь период конфликта вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не применялось на протяжении 30 дней подряд".

В ДНР отметили положительную динамику обеспечения безопасности гражданского населения. По данным представительства республики, в результате обстрелов со стороны киевских силовиков никто не пострадал. Однако, несмотря на положительную динамику, нельзя говорить о полной стабилизации ситуации на линии соприкосновения, считают в ДНР. "Наблюдателями ДНР в СЦКК ежедневно фиксируются факты нарушений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, в частности пункта 1, запрещающего действия наступательного характера, а также использование летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

За указанный период было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, а также 49 попыток ВСУ изменить позиционное размещение войск при помощи оборудования старых и создания новых траншей и укрытий. При этом попытки ДНР пресечь нарушения украинской армии в рамках координационного механизма не приводят к должным результатам, руководство ВСУ не признает факты нарушений.

Дополнительные меры

В Донбассе с 27 июля действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение "режима тишины", а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Как отметил на последнем заседании контактной группы полпред РФ Борис Грызлов, после введения дополнительных мер были отмечены отдельные нарушения режима прекращения огня со стороны Украины, в результате чего погиб один и были ранены двое военнослужащих Луганской народной республики.