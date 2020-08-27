Парламент Греции ратифицировал соглашение с Египтом о морских зонах

АФИНЫ, 27 августа. /ТАСС/. Парламент Греции проголосовал в четверг за ратификацию соглашения с Египтом о разграничении морских зон. Об этом объявлено по итогам подсчета поданных голосов парламентариев. Трансляцию поименного голосования и объявления итогов вел парламентский телеканал Vouli TV.

"За ратификацию соглашения проголосовало большинство депутатов", - сказал представитель президиума главного законодательного органа страны.

6 августа министр иностранных дел Греции Никос Дендиас подписал с главой египетского МИД Самехом Шукри соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Парламент Египта уже ратифицировал этот документ.