ООН надеется, что саммит пятерки СБ все-таки состоится

ООН, 27 августа. /ТАСС/. ООН надеется, что предложенный президентом России Владимиром Путиным саммит РФ, США, Китая, Франции и Великобритании сможет состояться в виртуальном или очном формате. Об этом сообщил в четверг на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Да, мы все еще надеемся, что саммит состоится. Может ли он пройти в виртуальном или очном формате, определяют сами страны", - отметил он.

Представитель генсека добавил, что "большее единство "пятерки" поспособствует более продуктивной работе Совета Безопасности".

23 января на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста российский президент предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее приветствовал инициативу и выражал надежду, что саммит состоится до проходящей в конце сентября недели высокого уровня Генассамблеи.