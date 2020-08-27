Спикер Палаты представителей выступила против дебатов Трампа и Байдена

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Проведение общенациональных предвыборных дебатов американского лидера Дональда Трампа и кандидата на пост президента от демократов Джозефа Байдена проводить не следует из-за манеры поведения республиканца. Такое мнение выразила в четверг спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния), отвечая на вопросы журналистов.

"Я не думаю, что должны проводиться какие-либо дебаты [между Трампом и Байденом]. <...> Я знаю, что предвыборный штаб Байдена думает об этом иначе", - считает Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Она считает, что поведение Трампа на дебатах "будет ниже достоинства президента".

При этом сам Байден неоднократно заявлял, что ему "не терпится" провести дебаты с действующим президентом. Ранее Трамп подчеркнул, что не готовится специально к предстоящей серии теледебатов с демократом. Намекая на возраст 77-летнего Байдена, президент утверждал, что для его оппонента "успехом будет уже то, если он продержится на протяжении всей серии теледебатов". Самому республиканцу 74 года.

Первые дебаты Трампа и Байдена состоятся 29 сентября в Кливленде (Огайо), вторые - 15 октября в Майами (Флорида), третьи - 22 октября в Нэшвилле (Теннесси).

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.