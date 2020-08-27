На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Несколько десятков человек были задержаны белорусскими силовиками во время пресечения в четверг очередной акции протеста на площади Независимости в Минске.

Почти сразу после начала акции, собравшей несколько тысяч человек, на площадь были переброшены силы ОМОНа. Они оцепили площадь и начали задержания. Людей группами заводили в автозаки и увозили в отделения милиции.

Вечером в четверг силовики активно задерживали и журналистов, освещавших акцию. Около 15 представителей СМИ были задержаны еще на площади Свободы, в том числе фотокорреспонденты ТАСС Наталия Федосенко и Сергей Бобылев. Позднее на площади Независимости был также задержан корреспондент ТАСС Юрий Шамшур.

Позднее все трое сообщили, что они были доставлены в отделение милиции и в настоящее время освобождены.

Как передает корреспондент ТАСС, в настоящее время площадь практически опустела. Лишь небольшая группа людей находится на ступенях находящегося здесь так называемого Красного костела. Люди скандируют: "Не забудем. Не простим".

Бойцы ОМОНа также покидают площадь. Убраны металлические ограждения. Открыты подземные переходы.