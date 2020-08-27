Пентагон выразил обеспокоенность в связи с запуском Китаем баллистических ракет

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Запуск баллистических ракет Китаем приведет к дальнейшей дестабилизации ситуации в Южно-Китайском море. Такое мнение выразило Министерство обороны США в опубликованном в четверг заявлении в связи с сообщениями о том, что в среду во время учений Китай запустил ракеты, которые могут поражать как наземные, так и морские цели, такие как авианосцы.

"Министерство обороны обеспокоено недавним решением Китайской Народной Республики [КНР] провести 23-29 августа военные учения, включая запуск баллистических ракет, в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море", - отмечается в заявлении.

"Действия КНР, включая запуск ракет, еще более дестабилизируют ситуацию в Южно-Китайском море", - утверждают в Пентагоне.