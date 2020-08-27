Глава британского центра кибербезопасности получил фишинговое письмо со "штрафом"

ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Глава британского Национального центра кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC) Киран Мартин получил фишинговое сообщение по электронной почте с требованием оплатить штраф за якобы имевшее место нарушение карантина. Об этом он рассказал в четверг в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си, говоря об активизации интернет-мошенников на фоне самоизоляции, в которой британцам пришлось находиться несколько месяцев из-за пандемии COVID-19.

"Это произошло лично со мной: я получил нечто, что выглядело как [имейл] от правительства с доменом gov.uk. Там говорилось, что я был замечен покидающим свой дом трижды во время карантина, и мне предлагалось перейти на сайт и оплатить штраф в размере £35 (около 3,5 тыс. рублей - прим. ТАСС). Важно, что мы знаем, как выследить их, и знаем, что делать", - сообщил Мартин, который с 2013 года отвечает за кибербезопасность страны.

В начале апреля NCSC создал горячую телефонную линию, по которой люди могли сообщать о подобных подозрительных имейлах и мошеннических сайтах, предлагающих маски, антисептики и другие товары, сильно востребованные в условиях пандемии. За первый день на линию поступило 5 тыс. обращений, а в общей сложности люди пожаловались более 1,8 млн раз. По итогам проведенных проверок были закрыты 16,8 тыс. мошеннических сайтов.

В следующем месяце Мартин должен покинуть свой пост.

Во время интервью он рассказал, что за прошедшие годы его ведомству постоянно приходилось отражать атаки, которые якобы шли с территории России. "Что касается российской угрозы, то это не просто угроза демократическим процессам, это угроза критически важной инфраструктуре. Мы видели атаки и вторжения в энергетические системы. За шесть с половиной лет, в течение которых я возглавлял сферу кибербезопасности, Россия являлась операционной константой и отнимала у нас огромное количество времени и ресурсов", - утверждал Мартин.

В июле этого года NCSC заявил, что российские хакеры под руководством российских спецслужб попытались похитить информацию о разработке в Великобритании, Канаде и США вакцины против коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения британской стороны голословными.