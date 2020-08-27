{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военный мятеж в Мали

СМИ: военные в Мали освободили бывшего премьер-министра

Одновременно с экс-премьером на свободу вышел и председатель Национальной ассамблеи

ПРЕТОРИЯ, 27 августа. /ТАСС/. Военные, захватившие власть в Мали на прошлой неделе, освободили бывшего премьер-министра страны Бубу Сиссе. Об этом сообщила газета Le Journal du Mali.

На эту тему
Военный мятеж в Мали. Главное

Одновременно с экс-премьером на свободу вышел и председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Мали Мусу Тимбин, отмечает издание. Они были арестованы военными в день путча 18 августа и содержались на армейской базе Кати под столицей страны городе Бамако.

Ранее в четверг военными был освобожден смещенный президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта. Сейчас он находится в своем доме в Бамако.

Теги
МалиВоенный мятеж в Мали
Кризис на Украине
Зеленский назвал "неплохим результатом" переговорного процесса перемирие в Донбассе
Президент Украины подчеркнул, что для достижения мира он будет задействовать все доступные средства
Читать полностью