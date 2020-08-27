Трамп заявил, что был готов отложить выступление на съезде республиканцев из-за урагана

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США республиканец Дональд Трамп был готов перенести свое выступление на общенациональном предвыборном съезде однопартийцев в связи с ураганом "Лаура", однако необходимость в этом отпала. Об этом американский лидер сообщил в четверг, отвечая на вопросы журналистов при посещении штаб-квартиры Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям.

"В действительности я был готов отложить выступление, намеченное на сегодняшний вечер. Выступить в понедельник", - заявил Трамп. "Однако теперь оказалось, что нам немного повезло", - добавил глава американской администрации, пояснив, что разгул стихии оказался менее мощным, чем ожидалось. Он подтвердил, что выступит, как и планировалось, в ближайшие часы. "Так что все остается в графике", - подчеркнул Трамп.

При этом глава Белого дома отметил, что посетит те районы юга страны, на которые приходится удар урагана "Лаура". "Мы, вероятно, поедем в субботу или в воскресенье", - уточнил президент. По его словам, поездка охватит как минимум штаты Техас и Луизиана.

Трамп в упомянутом выступлении даст официальное согласие вновь баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии. Данная речь станет завершением нынешнего общенационального съезда республиканцев.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником Трампа на президентских выборах станет демократ Джозеф Байден.