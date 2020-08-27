В КНР заявили, что корабль ВМС США зашел в территориальные воды, где идут военные учения

ТАСС, 27 августа. Ракетный эсминец ВМС США Mustin в четверг зашел в территориальные воды Китая в Южно-Китайском море неподалеку от той зоны, где проходят военные учения. Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старшего полковника Ли Хуаминя.

Отмечается, что морские и воздушные силы НОАК опознали американский корабль и сделали ему предупреждение о необходимости покинуть воды КНР.

Инцидент произошел неподалеку от Парасельских островов.

Газета South China Morning Post в среду сообщила, что Китай осуществил запуск двух баллистических ракет средней дальности в акваторию Южно-Китайского моря "в качестве предупреждения США". Запуски состоялись на следующий день после того, как МИД КНР информировал, что американский разведывательный самолет U-2 вторгся в воздушное пространство Китая в районе военных маневров со стрельбами в акватории Бохайского залива. МИД КНР в четверг отказался комментировать информацию о запуске баллистических ракет.

На этой неделе НОАК проводит масштабные морские учения в Бохайском заливе, Желтом и Южно-Китайском морях.