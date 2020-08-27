Зеленский назвал "неплохим результатом" переговорного процесса перемирие в Донбассе

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал "неплохим результатом" переговорного процесса по Донбассу соблюдение перемирия, при котором за 31 день не было боевых потерь.

"31 день нет боевых ранений, нет летальных случаев на фронте. Мне кажется, что это неплохой результат. Еще мы вернули около 150 человек. Благодаря диалогу, встречам, многочасовым разговорам, переговорам со многими лидерами разных стран и, я думаю, что немного благодаря мне", - сказал он в четверг во время рабочей поездки в Кировоградскую область, сообщила пресс-служба офиса президента.

Зеленский подчеркнул, что для достижения мира он будет задействовать все доступные средства, а также констатировал возобновление "нормандского" и "минского" переговорного форматов и активизацию работы контактной группы по урегулированию в Донбассе.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля согласовала введение с 27 июля дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные операции, использование любых видов летательных аппаратов, ведение огня, включая снайперский, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и дополнительное инженерное оборудование позиций.