Байден заявил, что не рассматривает возможность отказа от дебатов с Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден не намерен отказываться от участия в предвыборных дебатах с действующим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала MSNBC.

На вопрос о том, возможно ли такое развитие событий, Байден ответил: "Нет. Пока комиссия продолжает, как и прежде, действовать добросовестно, я буду участвовать в дебатах". Проведение публичных дискуссий между двумя кандидатами организует профильная комиссия, включающая представителей обеих партий.

Байден отметил, что Трамп ранее неоднократно выступал с заведомо ложными утверждениями. "Я буду проверять факты прямо на сцене во время дебатов с ним", - сказал кандидат от демократов.

В эфире телеканала СNN Байден также заявил, что по-прежнему намерен участвовать в публичной дискуссии с Трампом. "Я привык разбираться с задирами. Я знаю, как они действуют", - сказал он. "Я буду играть по правилам", - добавил кандидат в президенты.

Первые дебаты Трампа и Байдена, как планируется, состоятся 29 сентября в Кливленде (Огайо), вторые - 15 октября в Майами (Флорида), третьи - 22 октября в Нэшвилле (Теннесси). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.