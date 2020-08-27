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В Болгарии отметили 50-й день антиправительственных протестов запуском воздушных шаров

Акции протеста прошли в Софии, Пловдиве, Варне и других городах страны

СОФИЯ, 27 августа. /ТАСС/. Участники антиправительственных протестов в Болгарии отметили в четверг 50-й день с начала массовых выступлений. Как сообщает корреспондент ТАСС, символом юбилейной акции стали воздушные шары цветов государственного флага, выпущенные в небо Софии, и "стена позора", на которой размещены портреты чиновников, отставки которых требуют протестующие.

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В традиционном вечернем шествии по центральным улицам Софии приняли участие несколько сотен человек.

Участники антиправительственных акций настаивают на отставке правительства и главного прокурора страны Ивана Гешева. В болгарской столице остаются блокированными ключевые перекрестки, в том числе у площади Независимости, у Софийского университета и на Орловом мосту на Цариградском шоссе, где расположены палаточные городки.

Акции протеста также прошли в четверг в Пловдиве, Варне и других городах Болгарии.

Правительство, по мнению демонстрантов, погрязло в коррупции. Гешева протестующие, в частности, обвиняют в нападках на президента Румена Радева, а также в организации показательных обысков и арестов.

В Софии в четверг прошла немногочисленная акция противников демонстраций. Ее участники потребовали прекращения блокады городских дорог и отставки президента республики.

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