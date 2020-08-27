Глава МИД Швеции озабочена задержанием в Белоруссии журналиста королевства

СТОКГОЛЬМ, 27 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде озабочена задержанием в Минске фотокорреспондента газеты Dagens Nyheter Пола Хансена. Об этом она написала в четверг в Twitter.

"Глубоко обеспокоена арестом в Минске шведского журналиста Пола Хансена. Он должен быть немедленно освобожден. Шведский МИД активно работает над его освобождением. Журналистика - это не преступление", - отметила она.

Как пишет агентство ТТ, посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон приехала к "участку, где находится Хансен".

Ранее сообщалось, что в Минске задержаны несколько журналистов, в том числе корреспонденты ТАСС. МВД Белоруссии заявило, что представителей прессы доставили в РУВД для проверки документов.

Силовики в четверг вечером начали задерживать участников акции протеста на площади Независимости, людей группами заводили в автозаки. Перед этим бойцы ОМОНа выстроились в цепь и начали вытеснять митингующих с площади, где находились несколько тысяч человек. Силовых методов ОМОН не применял.