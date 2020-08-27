Трамп обвинил НБА в политизации спорта

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подверг критике американскую Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА), выразив мнение, что она занимается политизацией спорта. Таким образом глава администрации США отреагировал на решение НБА перенести часть своих матчей плей-офф в знак протеста против продолжающихся в стране случаев гибели темнокожих граждан от рук полицейских.

"Я не располагаю значительным объемом информации о протесте НБА. Знаю, что их рейтинги [популярности] были очень плохими (низкими - прим. ТАСС), потому что люди, как мне кажется, немного устали от НБА, откровенно говоря. <...> Жаль. Они превратились чуть ли не в политическую организацию. Ничего хорошего в этом нет. Не думаю, что это хорошо для спорта или страны", - заявил Трамп.

Президент не стал отвечать на вопрос, видел ли он запись инцидента, произошедшего ранее в Кеноше (штат Висконсин) и вызвавшего нынешнее решение игроков НБА. В Кеноше 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку при задержании в связи с его неподчинением стражам порядка. Случившееся повлекло за собой акции протеста и массовые волнения в Кеноше.

Привлечение Национальной гвардии

При этом Трамп дал высокую оценку действиям подразделений Национальной гвардии, направленных в Кеношу для стабилизации обстановки. "Они проделали фантастическую работу прошлым вечером. Не было практически никаких инцидентов", - сказал американский лидер. В связи с этим он призвал власти города Портленд (штат Орегон), в котором уже три месяца продолжаются выступления против произвола полиции и беспорядки, тоже задействовать Национальную гвардию. "Портленду следует поступить таким же образом", - убежден президент.

Трамп посетовал на то, что некоторые власти на местах, являющиеся сторонниками Демократической партии США, не хотят вызывать Национальную гвардию для прекращения беспорядков на волне нынешних акций протеста. Кроме того, президент предупредил, что в Кеношу может быть при необходимости направлено больше сил Национальной гвардии. Пока туда переброшены "сравнительно небольшие силы", но их "может стать гораздо больше, если понадобится", отметил Трамп.

"Я прошу только, чтобы города, испытывающие сложности, обратились к нам. Если они потребуют, то мы направим Национальную гвардию. <...> И мы потушим пожар, <...> прекратим вандализм. <...> Мы очень быстро можем положить конец насилию [со стороны протестующих и преступно действующих элементов]", - заверил Трамп.