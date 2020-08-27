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Кризис на Украине
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Киев готов при необходимости сменить минскую площадку по урегулированию в Донбассе

Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук подчеркнул, что смену переговорной площадки следует согласовывать с ОБСЕ и Россией

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Украина готова при необходимости сменить минскую площадку по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил в четверг глава МИД страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".

"От Минска в этом процессе - только название, потребности ездить туда нет. Но мы будем следить за развитием ситуации в Белоруссии и при необходимости готовы принять соответствующее решение", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности переноса места проведения переговоров по урегулированию Донбасса.

Аналогичную точку зрения высказал в эфире и глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук. Однако он подчеркнул, что смену переговорной площадки следует согласовывать с другими участниками дискуссий. "Мы серьезно думаем над этим вопросом. Но это трехстороння группа. Это должно быть решение и со стороны ОБСЕ, и российской делегации", - добавил Крачук.

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