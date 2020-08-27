Белорусские правозащитники заявили о задержании более 180 человек на акциях в Минске

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали свыше 180 человек в ходе акций протеста, прошедших в четверг в Минске. Об этом заявляет правозащитный центр "Весна".

На его сайте опубликован список из 181 человека, среди них несколько журналистов. Четыре человека, как указано в пояснении, не являются гражданами Белоруссии. При этом часть задержанных уже отпущена. Также в сообщении указано, что еще четыре человека задержаны в других городах страны.

Ранее сообщалось, что в Минске задержаны несколько журналистов, в том числе корреспонденты ТАСС. МВД Белоруссии заявило, что представителей прессы доставили в РУВД для проверки документов. Впоследствии большинство из них отпустили. Кроме того, силовики в четверг вечером задержали десятки участников акции протеста на площади Независимости.