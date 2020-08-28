Эсминец ВМС США покинул территориальные воды Китая в Южно-Китайском море

ТАСС, 28 августа. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в четверг вынудили ракетный эсминец ВМС США Mustin покинуть территориальные воды КНР в Южно-Китайском море. Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на официального представителя Южной зоны боевого командования НОАК старшего полковника Ли Хуаминя.

"Мы призываем Соединенные Штаты прекратить подобные провокационные действия, осуществлять строгий контроль за своими морскими и воздушными военными операциями и войсками, находящимися на границах, чтобы избежать происшествий", - приводит газета слова военного.

Ранее Global Times сообщила со ссылкой на Ли Хуаминя, что Mustin зашел в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море неподалеку от Парасельских островов, где НОАК проводит военные учения. Морские и воздушные силы НОАК опознали американский корабль и сделали ему предупреждение о необходимости покинуть воды КНР.

Газета South China Morning Post в среду сообщила, что Китай осуществил запуск двух баллистических ракет средней дальности в акваторию Южно-Китайского моря "в качестве предупреждения США". Запуски состоялись через день после того, как МИД КНР информировал, что американский разведывательный самолет U-2 вторгся в воздушное пространство Китая в районе военных маневров со стрельбами в акватории Бохайского залива. МИД КНР в четверг отказался комментировать информацию о запуске баллистических ракет.

На этой неделе НОАК проводит масштабные морские учения в Бохайском заливе, Желтом и Южно-Китайском морях.