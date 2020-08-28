Харрис поддержала участников протестов против полицейского беспредела в США

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис поддержала участников протестов, начавшихся в Кеноше (штат Висконсин) и других американских городах после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Выступление Харрис, которая баллотируется вместе с кандидатом в президенты от демократов Джозефом Байденом, транслировалось американскими телеканалами, в том числе CNN и NBC .

"Как уже сказал [бывший] вице-президент США Байден, пули, выпущенные в Блейка, ранили наш народ в самое сердце, - подчеркнула Харрис. - К счастью, он выжил, но продолжает бороться за свою жизнь, хотя этого вообще не должно было произойти".

"Люди по праву испытывают гнев и изнеможение, - продолжила кандидат в вице-президенты. - После убийств Бреонны Тейлор, Джорджа Флойда и многих других нет ничего удивительного в том, что люди вышли на улицы, и я поддерживаю их решение". В среду со словами поддержки в адрес протестующих выступил сам Байден.

После того, как в Кеноше начались беспорядки, в город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. В последующие дни протесты начались и в других американских городах.

В мае убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Во время протестов для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.