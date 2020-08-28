Байден считает, что Трамп пытается извлечь выгоду из беспорядков в Висконсине

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден полагает, что действующий американский лидер Дональд Трамп пытается извлечь политическую выгоду из протестов и беспорядков в городе Кеноша (штат Висконсин), где ранее полицейский ранил темнокожего при задержании. Уверенность в этом Байден выразил в четверг в эфире телеканала MSNBC .

"Думаю, он видит в этом политическую выгоду", - сказал Байден. "Он рассчитывает, что насилия будет больше, а не меньше", - утверждал демократ.

В качестве подтверждения этого Байден привел слова старшего советника президента США Келлиэнн Конуэй. Она ранее заявила, что в свете происходящего в Висконсине избирателям становится ясно, кто из кандидатов в президенты более решительно настроен на принятие мер с целью поддержания порядка. Байден неоднократно высказывался в поддержку участников протестов против жестокости со стороны полиции. Трамп заострял внимание на том, что некоторые демонстранты нарушают закон, а местные власти должны принять более жестокие меры.

"Когда бывало, чтобы представитель президента говорил такое?" - отметил Байден. "Он подливает масло в огонь", - считает кандидат в президенты США.

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. В ночь на среду 17-летний Кайл Риттенхаус во время беспорядков застрелил двух человек. Он, по сведениям местного издания Milwaukee Journal Sentinel, мог входить в группу добровольцев, которые пытались защитить имущество от мародеров. Риттенхаус задержан.