WP: обвиненный в шпионаже экс-спецназовец США признавался в "сотрудничестве с ГРУ"

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Обвиненный в США в шпионаже отставной американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински Деббинс признавался в сотрудничестве с российской разведкой еще год назад, однако все это время оставался на свободе. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на заявления прокуроров по итогам прошедших в четверг слушаний по его делу.

Служащего специального подразделения американских сухопутных сил, известного как "зеленые береты", арестовали на прошлой неделе по подозрению в сговоре с сотрудниками российских разведслужб с целью передачи им "информации, касающейся вопросов национальной обороны", утверждал ранее Минюст США. "Обвиняемый признался в сотрудничестве с иностранным разведывательным агентством очень высокого уровня, с ГРУ", - заявил в четверг помощник прокурора Томас Трэкслер. По версии американских властей, Дзибински Деббинс вступил в сговор с российской разведкой в период с 1996 по 2011 год. По словам Трэкслера, подозреваемый работал в разведке и имел доступ к "совершенно секретной информации <...>, имевшей отношение в том числе и к России". По его утверждению, Деббинс сам признался в сотрудничестве с российской разведкой в июле 2019 года во время внутренней проверки с целью продления доступа к государственной тайне. Однако американские власти решили тогда не арестовывать его.

Судья Джон Андерсон в четверг принял решение оставить мужчину под стражей до следующего заседания. Он согласился с доводами о том, что подозреваемый может скрыться, если его оставить на свободе. "Он обладает информацией, которая может нанести ущерб Соединенным Штатам в случае, если она будет раскрыта иностранному государству", - сказал он. Деббинсу грозит пожизненное заключение.

По версии следствия, Деббинс был завербован в 1996 году, когда прибыл в Челябинск в рамках образовательной программы. В 1997 году спецслужбы РФ, как полагают обвинители, дали Деббинсу кодовое имя "Икар Лесников".

На действительной службе в рядах ВС США подозреваемый находился с 1998 по 2005 год. В 2003-м он был направлен в Германию, а позднее - в Азербайджан. С 1996 года у него был доступ к секретной информации, а в августе 2004-го он получил разрешение на доступ к данным под грифом "совершенно секретно". До 2010 года Деббинс числился в резерве.