Патрульные корабли Китая вошли в зону у спорных с Японией островов Сенкаку

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Два патрульных корабля КНР в пятницу вошли в зону у островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что в связи с инцидентом при канцелярии премьер-министра Японии начал работать кризисный штаб по оперативному сбору и анализу информации.

Территориальный спор вокруг островов Сенкаку между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о покупке островов у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.