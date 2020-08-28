Прокуратура Боливии рассматривает возможность предъявления обвинений в растлении Моралесу

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 августа. /ТАСС/. Прокуратура департамента Кочабамба в течение 20 дней вынесет решение о предъявлении экс-президенту Эво Моралесу обвинений в растлении малолетних. Об этом сообщил в четверг генеральный секретарь Генпрокуратуры Эдвин Киспе.

"У нас есть 20 дней на то, чтобы установить, имели ли место эти события", - сказал он в эфире телеканала А-тэ-бэ, подтвердив, что жалоба на Моралеса была принята к рассмотрению.

По словам Киспе, если будут обнаружены достаточные доказательства совершения преступления "виновному или виновным, которые будут установлены, будут предъявлены обвинения".

20 августа замминистра юстиции и транспарентности институтов власти Гидо Мельга сообщил, что ведомство обратилось в прокуратуру с просьбой возбудить дело в отношении Моралеса по обвинению в растлении малолетних. Ранее с аналогичной жалобой обратилась сенатор Эва Гонсалес, обращение которой и было принято к рассмотрению прокуратурой Кочабамбы.

Предметом расследования стали отношения экс-главы государства и девушки по имени Ноеми. Ранее в боливийских СМИ были опубликованы фотографии, на которых видно, как она проводит время с Моралесом, подавшим в отставку с поста президента на фоне протестов в ноябре прошлого года. Обратившиеся в прокуратуру подозревает, что девушка находилась в интимных отношениях с бывшим президентом, когда ей было меньше 18 лет. В своих показаниях 19-летняя Ноеми заявила, что до мая 2020 года ее отношения с Моралесом были дружескими.

На этой неделе Минюст подал новую жалобу на экс-президента в офис уполномоченного по правам ребенка. В ней идет речь о возможных отношениях Моралеса с другой несовершеннолетней. Девушка якобы забеременела от экс-президента в возрасте 15 лет.