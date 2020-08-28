Северное командование ВС отслеживает передвижения подлодки ВМФ РФ вне вод США у Аляски

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование Вооруженных сил (ВС) США ведут наблюдение за подводной лодкой ВМФ России, всплывшей в международных водах около Аляски. Об этом сообщило в четверг в своем Twitter Северное командование ВС США, в сферу ответственности которого входит Арктика.

"NORAD и Северное командование ведут тщательный мониторинг российской подлодки, всплывшей сегодня около Аляски", - информировало командование.

"Нынешняя активность России на море происходит в международных водах, далеко за пределами территориальных вод США. Мы не получали запросов об оказании поддержки от ВМФ России или других кораблей", - уточнило командование.