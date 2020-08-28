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Выборы президента США - 2020

На выступление Трампа в Белый дом пригласили около 1,5 тыс. гостей

Выступление президента США станет завершением Национального съезда республиканцев

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. человек приглашены в четверг в Белый дом на речь президента США Дональда Трампа, в ходе которой он даст официальное согласие вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

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Выступление Трампа станет завершением Национального съезда республиканцев. Свою речь американский лидер будет произносить на Южной лужайке Белого дома, где, согласно сообщению пресс-пула, уже установили белые складные стулья, на каждом из которых стоят бутылки с водой с изображением красного слона - символа республиканцев.

"Мне сказали, что там около 1,5 тыс. зрителей, большинство членов Конгресса из числа республиканцев приглашены", - сказано в сообщении.

Как отмечает журналист пресс-пула, несмотря на пандемию, стулья расположены близко друг к другу, на большинстве собравшихся нет защитных масок.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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