На выступление Трампа в Белый дом пригласили около 1,5 тыс. гостей

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. человек приглашены в четверг в Белый дом на речь президента США Дональда Трампа, в ходе которой он даст официальное согласие вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

Выступление Трампа станет завершением Национального съезда республиканцев. Свою речь американский лидер будет произносить на Южной лужайке Белого дома, где, согласно сообщению пресс-пула, уже установили белые складные стулья, на каждом из которых стоят бутылки с водой с изображением красного слона - символа республиканцев.

"Мне сказали, что там около 1,5 тыс. зрителей, большинство членов Конгресса из числа республиканцев приглашены", - сказано в сообщении.

Как отмечает журналист пресс-пула, несмотря на пандемию, стулья расположены близко друг к другу, на большинстве собравшихся нет защитных масок.