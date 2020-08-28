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Выборы президента США - 2020
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Трамп официально согласился баллотироваться в президенты США от Республиканской партии

Описание
© Evan Vucci/AP

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Дональд Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Выступая в четверг поздно вечером в Белом доме в рамках общенационального съезда республиканцев, Трамп поблагодарил однопартийцев за доверие и принял их предложение стать кандидатом на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах.

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В текущем году "Великой старой партии" США пришлось неоднократно корректировать график своего съезда из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом. В результате введения различных санитарно-эпидемиологических ограничений программа этого партийного слета претерпела значительные изменения, он оказался в значительной степени закрытым для прессы. Для удобства нынешний съезд республиканцев было принято считать идущим 24-27 августа. Первая его часть состоялась в городе Шарлотт (штат Южная Каролина). Затем мероприятия съезда переместились в основном в Вашингтон.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником Трампа станет демократ Джозеф Байден. Первому 74 года, второму 77 лет. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются Майкл Пенс и Камала Харрис. Трамп борется за переизбрание. На президентских выборах 2016 года он одержал победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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