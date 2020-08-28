Перед выступлением Трампа у Белого дома собрались сотни демонстрантов

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Сотни демонстрантов собрались в четверг вечером в центре американской столицы на разношерстные акции протеста в связи с предстоящим выступлением президента США Дональда Трампа на завершении предвыборного съезда Республиканской партии.

Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

В основном к Белому дому пришли протестующие против применения силы американской полицией в отношении темнокожего населения. Они начали подтягиваться в этот район около 18:00 по местному времени (01:00 пятницы мск), несмотря на то что выступление республиканца Трампа на Южной лужайке Белого дома состоялось значительно позже. Трамп после 22:30 (05:30 пятницы мск) произнес речь, в которой дал официальное согласие участвовать в ноябрьских выборах в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии.

Часть протестующих растянула на проезжей части одной из прилегающих к Лафайет-скверу у Белого дома дорог крупное черное полотнище, на котором белыми буквами было выведено: "Трамп лжет все время".

Некоторые демонстранты сообщили журналистам, что приехали в Вашингтон из Портленда (штат Орегон). Этот город, расположенный на другом конце страны - на тихоокеанском побережье США, уже три месяца охвачен массовыми выступлениями против произвола полиции.

Кроме того, у Белого дома собрались поддерживающие Трампа. Между ними и другими протестующими происходили ожесточенные споры. Для сохранения спокойствия противоборствующие стороны разводили дежурившие на месте событий полицейские.