Главы МИД ЕС пока не согласовали санкции против Белоруссии

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Главы МИД ЕС на неформальной встрече в Берлине не согласовали санкции против Белоруссии, у них нет понимания, будет ли включен в черный список Александр Лукашенко, они рассчитывают подготовить санкционный список из 20 человек в течение месяца. Об этом заявил в пятницу глава МИД Чехии Томаш Петричек по прибытии на встречу.

"У нас есть понимание, что список будет включать примерно 20 человек, которые ответственны за самые значительные нарушения в ходе выборов и за подавление протестов. Список еще не утвержден, он должен пройти через рабочую группу Совета [ЕС] и мы формально утвердим его позднее. Мы рассчитываем завершить эту работу до следующего заседания Совета (ЕС на уровне глав МИД, которое пройдет во второй половине сентября). Впоследствии мы сможем доработать этот список, если в этом будет необходимость", - отметил глава МИД Чехии.

Отвечая на вопрос, будет ли включен в список президент стран Александр Лукашенко, он заявил: "Я думаю, что Лукашенко должен быть в списке, однако, возможно, не на первой стадии, а позднее, в случае, если не будет позитивного (по оценкам Брюсселя - прим. ТАСС) развития событий в Белоруссии".

Накануне министерской встречи ЕС дипломатические источники в Брюсселе предупреждали, что в Берлине маловероятно принятие санкций. Объясняя проблемы формирования санкционного списка, один из европейских дипломатов пояснил, что ЕС "должен собрать достаточные доказательства, чтобы они могли выдержать иски в [Европейском] суде [юстиции] в Люксембурге", где рассматриваются иски людей и компаний, включенных ЕС в различные санкционные списки.

ЕС ввел санкции против Белоруссии еще в 2004 году. Они были приостановлены в 2008 году и вновь введены после выборов в 2010 году, затем практически полностью отменены в несколько этапов в 2015-2016 годах. Черный список ЕС для Белоруссии в разные годы сокращался и расширялся, достигая 130 человек.