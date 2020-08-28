Экс-глава МИД Японии Кисида заявил, что примет участие в выборах лидера правящей партии

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в случае отставки премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.

"В моей позиции изменений нет", - сказал он в ответ на вопрос журналистов, будет ли он баллотироваться на выборах председателя ЛДП.

Абэ в пятницу встретился с руководством правящей партии и сообщил ему о намерении уйти в отставку в связи с ухудшением состояния здоровья. Ожидается, что официально о своем решении Абэ объявит на специальной пресс-конференции, которая пройдет в 17:00 по местному времени (11:00 мск). По данным Киодо, Абэ также сообщил, что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит кандидатуру нового главы правительства.

Как ожидается, выборы председателя партии, который автоматически станет премьером, пройдут в следующем месяце. Срок Абэ на посту главы ЛДП истекал в сентябре следующего года.

Фумио Кисида занимал пост главы МИД с декабря 2012 по август 2017 года. После этого он занял должность главы политического совета ЛДП и неоднократно заявлял о своей позиции побороться за место лидера партии. Помимо Кисиды в качестве основных кандидатов на этот пост рассматриваются бывший министр регионального развития Сигэру Исиба, министр обороны Таро Коно, глава МИД Тосимицу Мотэги, генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, а также экс-министр обороны Томоми Инада, которая уже подтвердила свое желание бороться за пост председателя ЛДП.