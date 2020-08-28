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В Белоруссии начались комплексные учения на Гродненском тактическом направлении

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Масштабные тактические учения начались в Белоруссии на Гродненском тактическом направлении. Об этом в пятницу сообщило Министерство обороны Белоруссии.

"Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск. В состав сводной группировки включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

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