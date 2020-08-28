Кулеба заявил, что Украина может присоединиться к санкциям ЕС в отношении Белоруссии

"Санкций ЕС мы еще не видели, но мы поддерживаем его [Евросоюза] подходы. Мы сделаем свои выводы, когда увидим эти санкции", - сказал Кулеба в пятницу на брифинге.

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев может присоединиться к санкция ЕС в отношении Белоруссии.

Позиция Украины в отношении ситуации в Белоруссии синхронизируется со странами Европейского союза и США, отметил он.

"Украина синхронизирует свою позицию в отношении ситуации в Белоруссии с ЕС и США. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Белоруссии, чтобы ее народ сам избрал путь развития", - сказал он. При этом министр не ответил на вопрос, признает ли официальный Киев президентские выборы в Белоруссии.

"Это превратилось уже в какой-то фетиш. Результаты выборов огласил ЦИК Белоруссии. Но комплексно результаты выборов имели существенные недостатки и не отвечают стандартам в этой [избирательной] сфере", - отметил глава МИД. Он напомнил, что Украина поддержала позицию ЕС в отношении президентских выборов в Белоруссии.

Дипотношения с Белоруссией

Украина не станет разрывать дипломатические отношения с Белоруссией, но "поставит на паузу" их развитие до стабилизации ситуации внутри Белоруссии, сообщил Кулеба.

"Мы все контакты [с Белоруссией] ставим на паузу до стабилизации ситуации в Белоруссии. Мы не разрываем отношения с Белоруссией, мы ставим на паузу подготовку и проведение официальных встреч между нашими странами. Но для разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований, мы не планируем прибегать к этому шагу".

Вмешательство в дела Белоруссии

Украина считает недопустимым любое вмешательство других стран, прежде всего России, в ситуацию в Белоруссии, заявил министр иностранных дел Украины.

"Министерство иностранных дел считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию в Белоруссии, развязывание того глубокого политического кризиса, который охватил страну. Прежде всего речь идет о вмешательстве РФ и Организации Договора коллективной безопасности, где Россия, как известно, играет главную роль", - сказал он.

В воскресенье, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Euronews заявил, что если бы он оказался на месте Александра Лукашенко, то дал бы согласие на повторные выборы. В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Белоруссия не нуждается в "заезженных советах" украинского руководства, и хотела бы ощутить поддержку и понимание.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая набрала 10,12%. Сразу после объявления предварительных результатов голосования в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов.