Премьер Японии уходит в отставку из-за проблем со здоровьем

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что уходит в отставку со своего поста в связи с ухудшением состояния здоровья. С таким заявлением он выступил в пятницу на пресс-конференции в Токио.

"Для политика самое важное - демонстрировать результат. Ради этого результата я прикладывал все силы эти семь лет и восемь месяцев. Политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии. Я складываю с себя полномочия премьер-министра", - сказал он.

Абэ напомнил, что 13 лет назад он также был вынужден уйти в отставку из-за состояния здоровья. "В этом году в июне на обследовании подтвердилось, что заболевание вновь обострилось", - добавил он.

Синдзо Абэ находится во главе ЛДП и на посту премьера с декабря 2012 года. В этом месяце он стал абсолютным рекордсменом по длительности непрерывного пребывания на премьерском посту за всю историю Японии Выборы нового председателя ЛДП, как ожидается, пройдут в сентябре. На практике премьер-министром обычно становится глава правящей партии после голосования в парламенте.