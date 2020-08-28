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Отставка премьера Японии Синдзо Абэ
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Премьер Японии уходит в отставку из-за проблем со здоровьем

Синдзо Абэ находится на посту премьера с декабря 2012 года
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© Михаил Метцель/ТАСС

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что уходит в отставку со своего поста в связи с ухудшением состояния здоровья. С таким заявлением он выступил в пятницу на пресс-конференции в Токио.

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"Для политика самое важное - демонстрировать результат. Ради этого результата я прикладывал все силы эти семь лет и восемь месяцев. Политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии. Я складываю с себя полномочия премьер-министра", - сказал он.

Абэ напомнил, что 13 лет назад он также был вынужден уйти в отставку из-за состояния здоровья. "В этом году в июне на обследовании подтвердилось, что заболевание вновь обострилось", - добавил он.

Синдзо Абэ находится во главе ЛДП и на посту премьера с декабря 2012 года. В этом месяце он стал абсолютным рекордсменом по длительности непрерывного пребывания на премьерском посту за всю историю Японии Выборы нового председателя ЛДП, как ожидается, пройдут в сентябре. На практике премьер-министром обычно становится глава правящей партии после голосования в парламенте.

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ЯпонияАбэ, СиндзоОтставка премьера Японии Синдзо Абэ
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