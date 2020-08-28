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Отставка премьера Японии Синдзо Абэ
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Премьер Японии сожалеет, что не успел за свой срок заключить мирный договор с Россией

Он также заявил, что правительство Японии после его отставки продолжит курс на подписание мирного договора с РФ

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который в пятницу объявил о решении уйти в отставку по состоянию здоровья, выразил крайнее сожаление в связи с тем, что делает это, не успев выполнить некоторые ключевые задачи своего правительства, включая заключение мирного договора с Россией. Об этом сам глава японского правительства заявил на специальной пресс-конференции.

"Мне очень жаль, что мы не решили проблему похищенных граждан. Проблему мирного договора, вопрос изменения конституции. То, что я ухожу не закончив эти дела, разрывает мне сердце", - отметил он.

Абэ заявил, что после его отставки японское правительство продолжит курс на подписание мирного договора с РФ.

"Проблема похищения японских граждан северокорейцами, проблема подписания мирного договора с Россией и проблема изменения конституции, к сожалению, остаются нерешенными. Мы давали обещания по этим вопросам не только уровне правительства, но и на уровне партии. Я рассчитываю, что и при новом правительстве по этим направлениям будет вестись активная работа", - сказал Абэ на пресс-конференции в Токио.

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ЯпонияОтставка премьера Японии Синдзо Абэ
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