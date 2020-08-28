Абэ пообещал не оказывать влияния на партию при выборе нового премьера Японии

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который в пятницу объявил о решении уйти в отставку по состоянию здоровья, пообещал, что не будет оказывать влияния на правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) при выборе нового премьер-министра страны. Об этом сам глава японского правительства заявил на специальной пресс-конференции.

"Я не собираюсь оказывать влияния на партию в ходе предстоящих выборов нового председателя ЛДП", - подчеркнул он. Абэ отметил, что хотел бы продолжить политическую деятельность как простой депутат, но признался, что пока не знает, в какой форме сможет содействовать реализации политики японского правительства, поскольку это будет зависеть от его состояния здоровья.

Выборы нового председателя ЛДП, как ожидается, пройдут в сентябре. На практике премьер-министром обычно становится глава партии, голосование по кандидатуре проходит в парламенте.