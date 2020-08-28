Министр обороны Индии посетит Москву на следующей неделе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх посетит Москву на следующей неделе. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в посольстве республики в РФ.

"Министр посетит Москву во второй половине следующей недели", - отметили в диппредставительстве.

Сингх посещал Москву с трехдневным рабочим визитом в конце июня. Он присутствовал на параде Победы 24 июня, в котором приняли участие 75 индийских военнослужащих. Кроме того, переговоры с главой Минобороны Индии провел заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.