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Министр обороны Индии посетит Москву на следующей неделе

Раджнатх Сингх посещал Москву с трехдневным рабочим визитом в конце июня

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх посетит Москву на следующей неделе. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в посольстве республики в РФ.

"Министр посетит Москву во второй половине следующей недели", - отметили в диппредставительстве.

Сингх посещал Москву с трехдневным рабочим визитом в конце июня. Он присутствовал на параде Победы 24 июня, в котором приняли участие 75 индийских военнослужащих. Кроме того, переговоры с главой Минобороны Индии провел заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

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