Меркель надеется, что Россия не задействует резерв правоохранителей в Белоруссии

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что Россия не использует в Белоруссии резерв правоохранительных органов, созданный Москвой для бывшей советской республики. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции в Берлине в ответ на просьбу корреспондента ТАСС дать оценку заявлению президента РФ Владимира Путина о формировании такого резерва.

"Я надеюсь, что дело не дойдет до использования таких сил", - сказала Меркель. По ее словам, люди, которые вышли на улицы белорусских городов, борются за право свободно выражать свое мнение. "Они должны иметь возможность делать это самостоятельно, без вмешательства извне", - подчеркнула канцлер.

"Я обсуждала с российским президентом то, что как раз касательно Белоруссии должен соблюдаться суверенитет страны", - отметила Меркель.

Отношения с Россией

Западу необходимо сохранять отношения с Россией, несмотря на сложности, менять нынешнюю политику не нужно, считает канцлер Германии.

"Не думаю, что мы должны ее [политику] менять", - сказала она. "Мы всегда говорили, что должны сохранять диалог с Россией", - добавила Меркель. Одновременно с этим канцлер отметила, что есть ряд факторов, которые "осложняют отношения".

"Есть много международных тем - Сирия, Ливия - где Россия не только имеет двусторонние отношения, но и является геостратегическим актором, с которым надо сохранять диалог", - отметила Меркель.

"Цель, как и прежде, иметь хорошие отношения", - сказала глава правительства. Она также добавила, что Россия - большая страна с богатой историей и богатой культурой.