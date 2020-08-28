МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещает жесткий ответ белорусской стороны на введение санкционных мер со стороны ряда стран. Об этом он заявил в пятницу во время рабочей поездки на ООО "Савушкин-Орша", передает БелТА.

"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами. Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", - сказал он.

Лукашенко поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы. Президент белоруссии также заявил, что Белоруссия выживет условиях санкций.